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Главный тренер «Вашингтона» рассказал об ощущениях игроков команды перед дедлайном НХЛ

Главный тренер «Вашингтона» рассказал об ощущениях игроков команды перед дедлайном НХЛ
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Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт рассказал о переживаниях игроков в преддверии дедлайна НХЛ.

«Это дедлайн. Каждый, наверное, немного чувствует беспокойство. Послание для нашей команды: просто тренируйся сегодня и сосредоточься на игре завтра. Делай некоторые вещи лучше, чем это было во встрече с «Баффало», и стремись одержать победу в матче», — приводит слова Лавиолетта The Athletic.

Отметим, что «Вашингтон» уже совершил ряд сделок в последнюю неделю. Так, «столичные» расстались с Дмитрием Орловым и Гарнетом Хэтэуэем, ушедшими в «Бостон Брюинз» в обмен на Крэйга Смита. После обмена с «Торонто Мэйпл Лифс» «Кэпиталз» получили шведского защитника Расмуса Сандина, отдав Эрика Густафссона. Нападающий Маркус Юханссон был обменян в «Миннесоту Уайлд» на выбор в третьем раунде драфта НХЛ.

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