Нападающий «Салавата» Хо-Сэнг сыграет в первом матче плей-офф с «Адмиралом»
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«Салават Юлаев» в своём телеграм-канале представил состав на первый матч Кубка Гагарина с «Адмиралом».
Отметим, что форвард уфимцев Джош Хо-Сэнг примет участие в этом матче. Он сыграет в третьем звене с Данилом Башкиров и Артёмом Пименовым. Хо-Сэнг за прошедшую регулярку провёл за «Салават» всего один матч, в котором отличился результативной передачей.
Полностью состав «Салавата» выглядит так:
Вратари: Ежов (Кареев);
Первая пятёрка: Науменков – Коледов, Шмелев – Кадейкин – Кулемин;
Вторая пятёрка: Антипин – Мёрфи, Алалыкин – Хмелевский – Дроздов;
Третья пятёрка: Мухамадуллин – Панин, Башкиров – Пименов – Хо-Сэнг;
Четвёртая пятёрка: Бирюков, Тимкин – Картаев – Санников.
В регулярном сезоне-2022/2023 команды обменялись победами — 2:2.
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