Нападающий «Салавата» Хо-Сэнг сыграет в первом матче плей-офф с «Адмиралом»

«Салават Юлаев» в своём телеграм-канале представил состав на первый матч Кубка Гагарина с «Адмиралом».

Отметим, что форвард уфимцев Джош Хо-Сэнг примет участие в этом матче. Он сыграет в третьем звене с Данилом Башкиров и Артёмом Пименовым. Хо-Сэнг за прошедшую регулярку провёл за «Салават» всего один матч, в котором отличился результативной передачей.

Полностью состав «Салавата» выглядит так:

Вратари: Ежов (Кареев);

Первая пятёрка: Науменков – Коледов, Шмелев – Кадейкин – Кулемин;

Вторая пятёрка: Антипин – Мёрфи, Алалыкин – Хмелевский – Дроздов;

Третья пятёрка: Мухамадуллин – Панин, Башкиров – Пименов – Хо-Сэнг;

Четвёртая пятёрка: Бирюков, Тимкин – Картаев – Санников.

В регулярном сезоне-2022/2023 команды обменялись победами — 2:2.