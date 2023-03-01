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Третьяк рассказал о причинах уменьшения посещаемости в КХЛ

Третьяк рассказал о причинах уменьшения посещаемости в КХЛ
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Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк назвал плюсы и минусы в увеличении количества матчей в КХЛ.

«В большом количестве матчей есть как плюсы, так и минусы. Посещаемость ухудшилась, потому что не каждая жена или семья отпустит своего мужчину ходить на хоккей три-четыре раза в неделю. А потом есть вопрос усталости: почти у всех команд были спады — длительные серии поражений, они к такому не привыкли. Это скорее календарь Национальной хоккейной лиги, и он очень сложный, к нему надо готовиться. Физически к нему оказались готовы не все.

Но есть и плюсы — появилось много молодых хоккеистов. Однако если дальше вновь будет международный турнир, то будем пересматривать — нам нужны будут «окна» [для матчей сборной]. Но сейчас турнир мне нравится, он неплохо проходит», — цитирует Третьяка ТАСС.

Напомним, средняя посещаемость текущего сезона — худшая за 14 лет.

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