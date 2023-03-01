Канарейкин: игра Шипачёва в плей-офф может стать большой проблемой для «Ак Барса»

Заслуженный тренер России Фёдор Канарейкин рассказал об игре форварда «Ак Барса» Александра Радулова и о том, что игра Вадима Шипачёва в плей-офф может стать проблемой для казанцев.

«Насколько неожиданный тот факт, что именно Радулов стал лидером этого звёздного «Ак Барса», а не Войнов, Шипачёв или другие звёзды? Он столько лет отыграл в НХЛ, дважды туда уезжал – это своеобразное признание его мастерства. Там просто так не держат людей, это лучшая лига мира. Люди, которые едут в КХЛ из-за океана, однозначно должны быть лидерами в своих командах, тем более в таком возрасте. Ему сейчас 36 лет – это закат карьеры. Как бы нам ни хотелось видеть игру Александра в КХЛ, возраст когда-нибудь возьмёт своё.

У Вадима Шипачёва есть привычка играть в плей-офф хуже, чем в регулярном чемпионате? Это может стать большой проблемой для «Ак Барса». На подписание лидеров направлена селекционная работа клуба. На них делают большую ставку, они должны делать свою работу. Такие игроки не имеют права проседать в плей-офф», — цитирует Канарейкина «БИЗНЕС Online».

В 1/4 финала Восточной конференции «Ак Барс» сыграет в татарстанском дерби с нижнекамским «Нефтехимиком». Матчи пройдут 1, 3, 5, 7 и, если потребуется, 9, 11 и 13 марта.