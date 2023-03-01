Глава Башкирии Хабиров поблагодарил «Салават Юлаев» за поддержку Амирова

Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров на встрече с игроками, тренерами и руководством «Салавата Юлаева» поблагодарил команду за поддержку Родиона Амирова. Напомним, в феврале 2022 года стало известно об опухоли головного мозга у 21-летнего форварда. Родион прошёл шестинедельный курс химиотерапии в Германии.

«Мы своих не бросаем. За Родиона Амирова я бы хотел поблагодарить. Парню очень несладко. Это очень тяжёлая история. Дай бог ему сил. Мы все молимся, чтобы он выбрался из этой тяжёлой болезни. Спасибо, что вы его не бросили. И мы не бросим его. Дай бог, чтобы всё-таки выбрался наш молодой, красивый и талантливый хоккеист. За это спасибо большое», — цитирует Хабирова «БИЗНЕС Online».

Напомним, перед матчем СКА — «Сибирь» армейские хоккеисты выразили поддержку нападающему «Салавата Юлаева» Амирову.