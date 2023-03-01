Глава Башкирии Хабиров поблагодарил «Салават Юлаев» за поддержку Амирова

Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров на встрече с игроками, тренерами и руководством «Салавата Юлаева» поблагодарил команду за поддержку Родиона Амирова. Напомним, в феврале 2022 года стало известно об опухоли головного мозга у 21-летнего форварда. Родион прошёл шестинедельный курс химиотерапии в Германии.
«Мы своих не бросаем. За Родиона Амирова я бы хотел поблагодарить. Парню очень несладко. Это очень тяжёлая история. Дай бог ему сил. Мы все молимся, чтобы он выбрался из этой тяжёлой болезни. Спасибо, что вы его не бросили. И мы не бросим его. Дай бог, чтобы всё-таки выбрался наш молодой, красивый и талантливый хоккеист. За это спасибо большое», — цитирует Хабирова «БИЗНЕС Online».
Напомним, перед матчем СКА — «Сибирь» армейские хоккеисты выразили поддержку нападающему «Салавата Юлаева» Амирову.
- 1 марта 2023
-
17:48
-
17:40
-
17:23
-
17:07
-
17:00
-
16:56
-
16:36
-
16:30
-
16:17
-
16:09
-
16:00
-
15:50
-
15:41
-
15:20
-
15:10
-
15:00
-
15:00
-
14:40
-
14:25
-
14:15
-
14:08
-
14:00
-
13:57
-
13:48
-
13:42
-
13:37
-
13:31
-
13:25
-
13:21
-
12:52
-
12:31
-
12:05
-
11:50
-
11:26
-
10:57