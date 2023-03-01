Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Ак Барс — Нефтехимик. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Глава Башкирии Хабиров поблагодарил «Салават Юлаев» за поддержку Амирова

Глава Башкирии Хабиров поблагодарил «Салават Юлаев» за поддержку Амирова
Аудио-версия:
Комментарии

Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров на встрече с игроками, тренерами и руководством «Салавата Юлаева» поблагодарил команду за поддержку Родиона Амирова. Напомним, в феврале 2022 года стало известно об опухоли головного мозга у 21-летнего форварда. Родион прошёл шестинедельный курс химиотерапии в Германии.

«Мы своих не бросаем. За Родиона Амирова я бы хотел поблагодарить. Парню очень несладко. Это очень тяжёлая история. Дай бог ему сил. Мы все молимся, чтобы он выбрался из этой тяжёлой болезни. Спасибо, что вы его не бросили. И мы не бросим его. Дай бог, чтобы всё-таки выбрался наш молодой, красивый и талантливый хоккеист. За это спасибо большое», — цитирует Хабирова «БИЗНЕС Online».

Напомним, перед матчем СКА — «Сибирь» армейские хоккеисты выразили поддержку нападающему «Салавата Юлаева» Амирову.

Новость по теме
Хоккеисты СКА приедут на матч с «Сибирью» в свитерах, посвящённых Родиону Амирову
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023