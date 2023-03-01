Стало известно, когда Патрик Кейн дебютирует за «Рейнджерс»

Новичок «Нью-Йорк Рейнджерс» Патрик Кейн дебютирует за клуб в домашнем матче с «Оттавой Сенаторз», сообщает журналист Дэн Розен в своём «твиттере». Игра состоится в ночь на 3 марта в 3:00 мск.
Ранее отмечалось, что 34-летний форвард может сыграть первую игру за «синерубашечников» в ночь на 2 марта с «Филадельфией Флайерз», однако из-за логистики тренерский штаб клуба из Нью-Йорка решил перенести дебют на домашний матч.
В нынешнем сезоне Кейн принял участие в 54 встречах регулярного чемпионата НХЛ, в которых забросил 16 шайб и отдал 29 результативных передач, суммарно набрав 45 очков. «Рейнджерс» после 60 матчей регулярного сезона Национальной хоккейной лиги набрали 77 очков и располагаются на шестом месте в турнирной таблице Восточной конференции.
- 1 марта 2023
-
18:05
-
17:55
-
17:48
-
17:40
-
17:23
-
17:07
-
17:00
-
16:56
-
16:36
-
16:30
-
16:17
-
16:09
-
16:00
-
15:50
-
15:41
-
15:20
-
15:10
-
15:00
-
15:00
-
14:40
-
14:25
-
14:15
-
14:08
-
14:00
-
13:57
-
13:48
-
13:42
-
13:37
-
13:31
-
13:25
-
13:21
-
12:52
-
12:31
-
12:05
-
11:50