Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Ак Барс — Нефтехимик. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Стало известно, когда Патрик Кейн дебютирует за «Рейнджерс»

Стало известно, когда Патрик Кейн дебютирует за «Рейнджерс»
Комментарии

Новичок «Нью-Йорк Рейнджерс» Патрик Кейн дебютирует за клуб в домашнем матче с «Оттавой Сенаторз», сообщает журналист Дэн Розен в своём «твиттере». Игра состоится в ночь на 3 марта в 3:00 мск.

Ранее отмечалось, что 34-летний форвард может сыграть первую игру за «синерубашечников» в ночь на 2 марта с «Филадельфией Флайерз», однако из-за логистики тренерский штаб клуба из Нью-Йорка решил перенести дебют на домашний матч.

В нынешнем сезоне Кейн принял участие в 54 встречах регулярного чемпионата НХЛ, в которых забросил 16 шайб и отдал 29 результативных передач, суммарно набрав 45 очков. «Рейнджерс» после 60 матчей регулярного сезона Национальной хоккейной лиги набрали 77 очков и располагаются на шестом месте в турнирной таблице Восточной конференции.

Новость по теме
«Буду помнить до конца своей жизни». Патрик Кейн трогательно попрощался с «Чикаго»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023