Стало известно, когда Патрик Кейн дебютирует за «Рейнджерс»

Новичок «Нью-Йорк Рейнджерс» Патрик Кейн дебютирует за клуб в домашнем матче с «Оттавой Сенаторз», сообщает журналист Дэн Розен в своём «твиттере». Игра состоится в ночь на 3 марта в 3:00 мск.

Ранее отмечалось, что 34-летний форвард может сыграть первую игру за «синерубашечников» в ночь на 2 марта с «Филадельфией Флайерз», однако из-за логистики тренерский штаб клуба из Нью-Йорка решил перенести дебют на домашний матч.

В нынешнем сезоне Кейн принял участие в 54 встречах регулярного чемпионата НХЛ, в которых забросил 16 шайб и отдал 29 результативных передач, суммарно набрав 45 очков. «Рейнджерс» после 60 матчей регулярного сезона Национальной хоккейной лиги набрали 77 очков и располагаются на шестом месте в турнирной таблице Восточной конференции.