Форвард «Адмирала» Файзуллин стал автором первой шайбы в розыгрыше Кубка Гагарина — 2023

В эти минуты в Уфе проходит первый матч серии плей-офф Кубка Гагарина, в котором «Салават Юлаев» принимает на своём льду «Адмирал». Идёт второй период, счёт 1:0 в пользу гостей.

На шестой минуте второго периода автором первой шайбы в розыгрыше Кубка Гагарина — 2023 стал нападающий «Адмирала» Данил Файзуллин с передач Евгения Грачёва и Леонида Метальникова.

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29-летний форвард в прошедшей регулярке сыграл за дальневосточный клуб 60 матчей, в которых забросил семь шайб и отдал 11 результативных передач, набрав в общей сложности 18 очков. Следующая игра в серии плей-офф Кубка Гагарина «Салават Юлаев» — «Адмирал» состоится в Уфе 3 марта в 17:00 мск.