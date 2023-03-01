Сафронов: Овечкин сделал для «Вашингтона» больше, чем клуб для него
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Бывший генеральный менеджер сборной России Андрей Сафронов рассказал оценил вклад Александра Овечкина в успехи «Вашингтон Кэпиталз».
«Всё зависит не только от мнения руководства и от состояния Сашки. Ему нужны хорошие спортивные кондиции и поменьше травм. А в том плане, что для него что-то делают: где «Вашингтон» был без Овечкина? Так, где-то существовал в Национальной хоккейной лиге. А при Овечкине он стал одним из её лидеров. Это Александр делает больше для «Кэпиталз», а не наоборот», — цитирует Сафронова «Газета.Ru».
В текущем регулярном сезоне Национальной хоккейной лиги Овечкин набрал 57 (33+24) очков в 57 матчах. В следующем матче «Вашингтон» сыграет в гостях с «Анахайм Дакс» 2 марта (6:00 мск).
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