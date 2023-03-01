Заслуженный тренер России Канарейкин назвал фаворита в серии «Авангарда» и «Сибири»

Заслуженный тренер России Фёдор Канарейкин поделился ожиданиями от серии Кубка Гагарина «Авангард» — «Сибирь».
«Предпочтение отдам «Авангарду». Хотя скажу честно, что меня не очень впечатляет вратарская бригада омичей. Многое будет зависеть от игры Демченко. «Сибирь» как раз и может переломить «Авангард» за счёт последнего рубежа. Много бросать, закрывать вратаря – одним словом, нужна работа на ближнем пятаке. «Сибири» нужно больше играть в атаку, её линия нападения сильнее, чем линия обороны.
У «Авангарда» – лучшее большинство в этом регулярном чемпионате, как его сдержать сопернику? Буше, Ткачёв, Найт – для нашего чемпионата это очень сильная тройка. Поэтому по ним нужно персонально работать. Думаю, что Мартемьянов знает, как это делать, у него достаточно для этого опыта. Будет выработан план на игру, который в том числе будет касаться, как закрыть лидеров.
Какая роль в серии будет отводиться тренерскому противостоянию Михаил Кравец – Андрей Мартемьянов? Для Михаила Кравеца этот сезон определяющий в плане результатов. Он не первый год в своей работе, но команд уровня нынешнего «Авангарда» у него не было. Оба клуба будут нацелены на победу в Кубке Гагарина. Поэтому для Кравеца этот плей-офф – хороший трамплин», — цитирует Канарейкина «БИЗНЕС Online».
Серия «Авангарда» и «Сибири» начнётся в Омске 2 марта. Следующие матчи пройдут 4, 6, 8 и, если понадобится, 10, 12, 14 марта.
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