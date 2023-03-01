Инсайдер Дрегер: «Филадельфия» готова рассмотреть обмен Проворова

Инсайдер TSN Даррен Дрегер в своём «твиттере» заявил, что «Филадельфия Флайерз» готова рассматривать предложения по российскому защитнику Ивану Проворову.

«Филадельфия» рассматривает предложения по Ивану Проворову. Как и в случае с другими защитниками первых двух звеньев, потребуется большое предложение, чтобы обмен состоялся», — написал Дрегер.

26-летний защитник в текущем регулярном сезоне Национальной хоккейной лиги провёл 61 матч, в котором забросил четыре шайбы и отдал 18 результативных передач, набрав в общей сложности 22 очка.

«Филадельфия» занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 56 очков после 61 сыгранной игры. В следующем матче «лётчики» сыграют дома с «Нью-Йорк Рейнджерс».