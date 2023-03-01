Форварда СКА Яшкина не наказали за удар локтем игрока минского «Динамо»

В эти минуты в Санкт-Петербурге проходит первый матч серии плей-офф Кубка Гагарина, в котором СКА принимает на своём льду минское «Динамо». Идёт первый период, счёт равный — 1:1.

В первой двадцатиминутке в одном из моментов нападающий хозяев Дмитрий Яшкин провёл силовой приём, ударив локтем нападающего минчан Седрика Пакетта.

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Отметим, что по ходу первого периода три хоккеиста гостей покинули площадку из-за травм. Это были Джозеф Душак, Шон Лалонд и Седрик Пакетт.

Напомним, Яшкин стал лучшим бомбардиром регулярного сезона-2022/2023 Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги, набрав 62 (40+22) очка после 67 сыгранных матчей.

Второй матч серии пройдёт в Санкт-Петербурге 3 марта и начнётся в 19:30 мск.