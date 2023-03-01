«Ак Барс» проигрывает «Нефтехимику» после первого периода 0:2, гости забили в меньшинстве
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В эти минуты в Казани проходит матч в рамках Кубка Гагарина — 2023. «Ак Барс» играет на своём льду с нижнекамским «Нефтехимиком». После второго периода счёт 2:0 в пользу гостей.
На 13-й минуте первого периода счёт в матче открыл Павел Порядин.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».
За 15 секунд до конца первой двадцатиминутки преимущество гостей удвоил Андрей Чивилёв с передачи Павла Порядина. Отметим, что «Нефтехимик» забросил эту шайбу, играя в меньшинстве.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».
Второй матч в серии плей-офф Кубка Гагарина — 2023 между «Ак Барсом» и «Нефтехимиком» состоится 3 марта и начнётся в 19:30 мск.
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