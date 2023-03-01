Победная шайба форварда «Адмирала» Корбита «Салавату» стала первой для него в КХЛ

В Уфе завершился первый матч серии плей-офф Кубка Гагарина, в котором «Салават Юлаев» играл на своём льду с «Адмиралом». Победу в дополнительное время со счётом 2:1 одержали гости. Счёт в серии — 1-0 в пользу «Адмирала».

Победный гол в овертайме забросил нападающий Прохор Корбит. Отметим, что эта шайба стала для 20-летнего российского хоккеиста первой в Континентальной хоккейной лиге.

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Передачу Корбиту выполнил бывший игрок «Салавата Юлаева» Павел Шэн.

Следующая игра в серии плей-офф Кубка Гагарина — 2023 «Салават Юлаев» — «Адмирал» состоится в Уфе 3 марта и начнётся в 17:00 мск.