Победная шайба форварда «Адмирала» Корбита «Салавату» стала первой для него в КХЛ
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В Уфе завершился первый матч серии плей-офф Кубка Гагарина, в котором «Салават Юлаев» играл на своём льду с «Адмиралом». Победу в дополнительное время со счётом 2:1 одержали гости. Счёт в серии — 1-0 в пользу «Адмирала».
Победный гол в овертайме забросил нападающий Прохор Корбит. Отметим, что эта шайба стала для 20-летнего российского хоккеиста первой в Континентальной хоккейной лиге.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».
Передачу Корбиту выполнил бывший игрок «Салавата Юлаева» Павел Шэн.
Следующая игра в серии плей-офф Кубка Гагарина — 2023 «Салават Юлаев» — «Адмирал» состоится в Уфе 3 марта и начнётся в 17:00 мск.
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