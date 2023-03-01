Главный тренер «Адмирала» прокомментировал сенсационную победу над «Салаватом»

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев прокомментировал победу в первом матче серии Кубка Гагарина над «Салаватом Юлаевым» (2:1 ОТ).

«Как мы и ожидали, пришлось много терпеть, обороняться, блокировать. Молодцы ребята, что дотерпели, иногда у наших ворот было жарко. Дотерпели и использовали шанс в овертайме. Довольны победой, повели в серии. Восстанавливаемся, готовимся к следующему матчу. Мы весь сезон терпим и играем — такая философия у «Адмирала» в этом сезоне.

Дважды удалялись в концовках периодов, ну и что? Что делать теперь? Это я сам разберусь, что делать», — передаёт слова Тамбиева корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Следующая игра в серии плей-офф Кубка Гагарина «Салават Юлаев» — «Адмирал» состоится в Уфе 3 марта и начнётся в 17:00 мск.