Тамбиев: я смотрю на свою команду, ни на каких Хо-Сэнгов не отвлекаюсь

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев после победы в первом матче серии Кубка Гагарина над «Салаватом Юлаевым» (2:1 ОТ) заявил, что сосредоточен на своей команде.

«Хо-Сэнг? Я смотрю на свою команду, ни на каких Хо-Сэнгов не отвлекаюсь. Есть вероятность, что Горшков и Лисовец появятся в ближайших матчах», — передаёт слова Тамбиева корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Напомним, в сегодняшней игре принял участие форвард уфимцев Джош Хо-Сэнг. За прошедшую регулярку хоккеист провёл за «Салават» всего один матч, в котором отличился результативной передачей. В том матче он получил травму.

Следующая игра в серии плей-офф Кубка Гагарина «Салават Юлаев» — «Адмирал» состоится в Уфе 3 марта и начнётся в 17:00 мск.