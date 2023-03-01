Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Ак Барс — Нефтехимик. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Тамбиев: я смотрю на свою команду, ни на каких Хо-Сэнгов не отвлекаюсь

Тамбиев: я смотрю на свою команду, ни на каких Хо-Сэнгов не отвлекаюсь
Комментарии

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев после победы в первом матче серии Кубка Гагарина над «Салаватом Юлаевым» (2:1 ОТ) заявил, что сосредоточен на своей команде.

«Хо-Сэнг? Я смотрю на свою команду, ни на каких Хо-Сэнгов не отвлекаюсь. Есть вероятность, что Горшков и Лисовец появятся в ближайших матчах», — передаёт слова Тамбиева корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Напомним, в сегодняшней игре принял участие форвард уфимцев Джош Хо-Сэнг. За прошедшую регулярку хоккеист провёл за «Салават» всего один матч, в котором отличился результативной передачей. В том матче он получил травму.

Следующая игра в серии плей-офф Кубка Гагарина «Салават Юлаев» — «Адмирал» состоится в Уфе 3 марта и начнётся в 17:00 мск.

Новость по теме
Главный тренер «Адмирала» прокомментировал сенсационную победу над «Салаватом»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023