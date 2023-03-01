Тамбиев: я смотрю на свою команду, ни на каких Хо-Сэнгов не отвлекаюсь
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Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев после победы в первом матче серии Кубка Гагарина над «Салаватом Юлаевым» (2:1 ОТ) заявил, что сосредоточен на своей команде.
«Хо-Сэнг? Я смотрю на свою команду, ни на каких Хо-Сэнгов не отвлекаюсь. Есть вероятность, что Горшков и Лисовец появятся в ближайших матчах», — передаёт слова Тамбиева корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
Напомним, в сегодняшней игре принял участие форвард уфимцев Джош Хо-Сэнг. За прошедшую регулярку хоккеист провёл за «Салават» всего один матч, в котором отличился результативной передачей. В том матче он получил травму.
Следующая игра в серии плей-офф Кубка Гагарина «Салават Юлаев» — «Адмирал» состоится в Уфе 3 марта и начнётся в 17:00 мск.
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