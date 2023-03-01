Прохор Корбит стал самым молодым автором гола в плей-офф в истории «Адмирала»

Нападающий «Адмирала» Прохор Корбит установил рекорд дальневосточного клуба, став самым молодым автором года клуба в истории в плей-офф. Об этом сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

Корбит стал автором победного гола в первом матче серии плей-офф Кубка Гагарина, в котором «Салават Юлаев» играл на своём льду с «Адмиралом».

Корбит, которому на данный момент 20 лет и 277 дней, превзошёл достижение Владимира Ткачёва, забивавшего в плей-офф в составе «Адмирала», когда ему был 21 год и 146 дней.

Напомним, «Адмирал» обыграл «Салават Юлаев» в первом матче серии плей-офф Кубка Гагарина со счётом 2:1 ОТ.

Следующая игра в серии плей-офф Кубка Гагарина «Салават Юлаев» — «Адмирал» состоится в Уфе 3 марта и начнётся в 17:00 мск.