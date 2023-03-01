Тамбиев: у меня знаете, какой кубковый опыт? Почитали?
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Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев после победы в первом матче серии Кубка Гагарина над «Салаватом Юлаевым» (2:1 ОТ) ответил на вопрос о своём кубковом опыте.
«Является ли кубковый опыт важным фактором? Чей, мой? У меня знаете, какой кубковый опыт? Почитали?.. У меня кубковый опыт хороший. И у «Адмирала» хороший кубковый опыт», — передаёт слова Тамбиева корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
Напомним, в регулярном сезоне-2022/2023 Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Салават Юлаев» и «Адмирал» провели четыре встречи и обменялись победами — 2:2.
Следующая игра в серии плей-офф Кубка Гагарина — 2023 «Салават Юлаев» — «Адмирал» состоится в Уфе 3 марта и начнётся в 17:00 мск.
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