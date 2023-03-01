Голкипер «Адмирала» Серебряков побил рекорд клуба по сейвам в плей-офф

Голкипер «Адмирала» Никита Серебряков установил рекорд франшизы в первом матче серии плей-офф Кубка Гагарина, в котором «Салават Юлаев» играл на своём льду с дальневосточной командой. Серебряков отразил 55 бросков, что является рекордом для голкиперов клуба в матчах плей-офф.
Серебряков превзошел достижение Евгения Иванникова, у которого было 53 сейва в матче с «Металлургом» в розыгрыше Кубка Гагарина в сезоне-2013/2014.
Корбит, которому на данный момент 20 лет и 277 дней, превзошёл достижение Владимира Ткачёва, заивавшего в плей-офф в составе «Адмирала» в возрасте 21 года и 146 дней.
Напомним, «Адмирал» обыграл «Салават Юлаев» в первом матче серии плей-офф Кубка Гагарина со счётом 2:1 ОТ.
Следующая игра в серии плей-офф Кубка Гагарина «Салават Юлаев» — «Адмирал» состоится в Уфе 3 марта и начнётся в 17:00 мск.
- 1 марта 2023
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