Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Ак Барс — Нефтехимик. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Главный тренер «Салавата» рассказал, как его команда должна сыграть во втором матче серии

Главный тренер «Салавата» рассказал, как его команда должна сыграть во втором матче серии
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов после поражения от «Адмирала» (1:2 ОТ) рассказал, как его команда должна сыграть во втором матче серии.

«Как пробираться к пятаку? Будем искать, нужно через низ нападающим вылазить, когда шайба у защитников, нужно закрывать вратаря. Все эти вещи, у нас были моменты, но мы их не реализовали.

Это плей-офф, это игра «Адмирала», мы знали, что они так играют. Должны сейчас найти ключи. Перекраивать все звенья я не буду. Как понять, разозлит ли это поражение? Это плей-офф, ребята и до матча были заведены. В плане самоотдачи, как они играли сердцем, претензий нет. Должны с более холодной головой играть, не заигрываться в атаке, потому что с «Адмиралом» ты должен держать концентрацию всё время. Если мы делаем правильные вещи, «будь, что будет» не получается. У нас всё правильно получается, просто потеря концентрации приводит к голам соперника», — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Следующая игра в серии плей-офф Кубка Гагарина — 2023 «Салават Юлаев» — «Адмирал» состоится в Уфе 3 марта и начнётся в 17:00 мск.

Новость по теме
В. Козлов: Хо-Сэнга выставили в экстренном порядке, Пустозёров получил травму
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023