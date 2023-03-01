Главный тренер «Салавата» рассказал, как его команда должна сыграть во втором матче серии

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов после поражения от «Адмирала» (1:2 ОТ) рассказал, как его команда должна сыграть во втором матче серии.
«Как пробираться к пятаку? Будем искать, нужно через низ нападающим вылазить, когда шайба у защитников, нужно закрывать вратаря. Все эти вещи, у нас были моменты, но мы их не реализовали.
Это плей-офф, это игра «Адмирала», мы знали, что они так играют. Должны сейчас найти ключи. Перекраивать все звенья я не буду. Как понять, разозлит ли это поражение? Это плей-офф, ребята и до матча были заведены. В плане самоотдачи, как они играли сердцем, претензий нет. Должны с более холодной головой играть, не заигрываться в атаке, потому что с «Адмиралом» ты должен держать концентрацию всё время. Если мы делаем правильные вещи, «будь, что будет» не получается. У нас всё правильно получается, просто потеря концентрации приводит к голам соперника», — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
Следующая игра в серии плей-офф Кубка Гагарина — 2023 «Салават Юлаев» — «Адмирал» состоится в Уфе 3 марта и начнётся в 17:00 мск.
- 1 марта 2023
-
21:21
-
21:16
-
21:07
-
21:00
-
21:00
-
20:52
-
20:52
-
20:50
-
20:46
-
20:38
-
20:38
-
20:36
-
20:35
-
20:29
-
20:25
-
20:18
-
20:08
-
19:54
-
19:31
-
19:20
-
19:13
-
19:08
-
18:50
-
18:38
-
18:25
-
18:05
-
17:55
-
17:48
-
17:40
-
17:23
-
17:07
-
17:00
-
16:56
-
16:36
-
16:30