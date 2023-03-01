Главный тренер «Салавата» рассказал, как его команда должна сыграть во втором матче серии

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов после поражения от «Адмирала» (1:2 ОТ) рассказал, как его команда должна сыграть во втором матче серии.

«Как пробираться к пятаку? Будем искать, нужно через низ нападающим вылазить, когда шайба у защитников, нужно закрывать вратаря. Все эти вещи, у нас были моменты, но мы их не реализовали.

Это плей-офф, это игра «Адмирала», мы знали, что они так играют. Должны сейчас найти ключи. Перекраивать все звенья я не буду. Как понять, разозлит ли это поражение? Это плей-офф, ребята и до матча были заведены. В плане самоотдачи, как они играли сердцем, претензий нет. Должны с более холодной головой играть, не заигрываться в атаке, потому что с «Адмиралом» ты должен держать концентрацию всё время. Если мы делаем правильные вещи, «будь, что будет» не получается. У нас всё правильно получается, просто потеря концентрации приводит к голам соперника», — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Следующая игра в серии плей-офф Кубка Гагарина — 2023 «Салават Юлаев» — «Адмирал» состоится в Уфе 3 марта и начнётся в 17:00 мск.