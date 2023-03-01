«Адмирал» одержал первую в своей истории гостевую победу в плей-офф КХЛ

Дальневосточный «Адмирал» впервые в истории клуба одержал выездную победу в плей-офф Континентальной хоккейной лиги.

Напомним, сегодня, 1 марта, в Уфе состоялся первый матч серии плей-офф Кубка Гагарина, в котором «Салават Юлаев» играл на своём льду с «Адмиралом». Победу в дополнительное время со счётом 2:1 одержали гости.

Таким образом, «Адмирал» впервые в истории одержал выездную победу в плей-офф КХЛ.

«Адмирал» в четвёртый раз в истории вышел в плей-офф Кубка Гагарина. До этого клуб из Владивостока выиграл лишь четыре матча в плей-офф — дважды обыграв на домашней арене «Авангард» в 2017 году, а также по разу обыграв магнитогорский «Металлург» (в 2014-м) и «Сибирь» (в 2016-м).

Таким образом, на счету «Адмирала» была серия из девяти гостевых поражений в плей-офф КХЛ.