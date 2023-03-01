Галлан подтвердил, что Кейн будет играть в одном звене с Панариным и Трочеком

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Жерар Галлан высказался о том, в каком звене будет играть звёздный новичок команды Патрик Кейн. Галлан подтвердил, что Кейн будет играть в связке с Артемием Панариным и Винсентом Трочеком.

«Любой дурак сможет сложить это сочетание», — приводит слова Галлана журналист Винс Меркольяно в социальных сетях.

Ранее сообщалось, что Кейн Кейн дебютирует за клуб в домашнем матче с «Оттавой Сенаторз».

В нынешнем сезоне Кейн принял участие в 54 встречах регулярного чемпионата НХЛ, в которых забросил 16 шайб и отдал 29 результативных передач, суммарно набрав 45 очков. «Рейнджерс» после 60 матчей регулярного сезона Национальной хоккейной лиги набрали 77 очков и располагаются на шестом месте в турнирной таблице Восточной конференции.