«Вашингтон» обменял форварда Ларса Эллера в «Колорадо»
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Инсайдер Эллиотт Фридман в своём «твиттере» заявил, что «Вашингтон Кэпиталз» обменял нападающего Ларса Эллера в «Колорадо Эвеланш». Что «столичный» клуб получит взамен, не уточняется.
33-летний датчанин в текущем сезоне провёл за «Вашингтон» 60 матчей, в которых забросил семь шайб и отдал девять результативных передач, набрав в общей сложности 16 очков.
Всего в рамках Национальной хоккейной лиги Эллер сыграл 930 матчей, в которых набрал 364 (160+204) очка. Ларс является первым датчанином, ставшим обладателем Кубка Стэнли. Он выиграл трофей в составе «столичных» в 2018 году.
В следующем матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Вашингтон» сыграет в гостях с «Анахайм Дакс» 2 марта (6:00 мск).
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