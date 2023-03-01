«Вашингтон» обменял форварда Ларса Эллера в «Колорадо»

Инсайдер Эллиотт Фридман в своём «твиттере» заявил, что «Вашингтон Кэпиталз» обменял нападающего Ларса Эллера в «Колорадо Эвеланш». Что «столичный» клуб получит взамен, не уточняется.

33-летний датчанин в текущем сезоне провёл за «Вашингтон» 60 матчей, в которых забросил семь шайб и отдал девять результативных передач, набрав в общей сложности 16 очков.

Всего в рамках Национальной хоккейной лиги Эллер сыграл 930 матчей, в которых набрал 364 (160+204) очка. Ларс является первым датчанином, ставшим обладателем Кубка Стэнли. Он выиграл трофей в составе «столичных» в 2018 году.

В следующем матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Вашингтон» сыграет в гостях с «Анахайм Дакс» 2 марта (6:00 мск).