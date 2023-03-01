Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Назаров получил 5 минут за толчок на борт, «Ак Барс» удаление реализовал

В эти минуты в Казани проходит первый матч серии плей-офф Кубка Гагарина, в котором «Ак Барс» принимает на своём льду нижнекамский «Нефтехимик». Идёт третий период, счёт 2:2.

На седьмой минуте третьего периода нападающий «Нефтехимика» Михаил Назаров получил пятиминутное удаление за толчок на борт защитника казанцев Никиты Евсеева.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

На 11-й минуте периода удаление реализовал Дмитрий Кагарлицкий.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

В завершившейся регулярке «Ак Барс» одержал три победы над «Нефтехимиком» при одном поражении. Второй матч в серии плей-офф Кубка Гагарина — 2023 между командами состоится 3 марта и начнётся в 19:30 мск.