Форвард «Динамо» Алистров забросил СКА с неудобной руки с острого угла

В Санкт-Петербурге завершился первый матч серии плей-офф Кубка Гагарина, в котором СКА принимал на своём льду минское «Динамо». Победу со счётом 6:4 одержали гости. Счёт в серии — 1:0 в пользу минчан.

На 13-й минуте третьего периода форвард минчан Владимир Алистров забросил четвёртую шайбу гостей в матче с неудобной руки практически с нулевого угла.

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Алистров в завершившимся регулярном сезоне КХЛ провёл 67 матчей, в которых забросил 12 шайб и отдал 17 результативных передач, набрав в общей сложности 29 очков.

Второй матч серии между СКА и минским «Динамо» пройдёт в Санкт-Петербурге 3 марта и начнётся в 19:30 мск.