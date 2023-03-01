Форвард «Динамо» Алистров забросил СКА с неудобной руки с острого угла
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В Санкт-Петербурге завершился первый матч серии плей-офф Кубка Гагарина, в котором СКА принимал на своём льду минское «Динамо». Победу со счётом 6:4 одержали гости. Счёт в серии — 1:0 в пользу минчан.
На 13-й минуте третьего периода форвард минчан Владимир Алистров забросил четвёртую шайбу гостей в матче с неудобной руки практически с нулевого угла.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».
Алистров в завершившимся регулярном сезоне КХЛ провёл 67 матчей, в которых забросил 12 шайб и отдал 17 результативных передач, набрав в общей сложности 29 очков.
Второй матч серии между СКА и минским «Динамо» пройдёт в Санкт-Петербурге 3 марта и начнётся в 19:30 мск.
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