СКА проиграл минскому «Динамо» впервые с 2021 года

Санкт-петербургский СКА уступил минскому «Динамо» впервые с марта 2021 года — последнее поражение питерского клуба в матче с минчанами датировано 8 марта 2021 года. После этого СКА одержал 11 побед подряд над минчанами в Континентальной хоккейной лиге как в регулярном чемпионате, так и в Кубке Гагарина.

Напомним, в Санкт-Петербурге состоялся первый матч серии плей-офф Кубка Гагарина, в котором СКА принимал на своём льду минское «Динамо». Победу со счётом 6:4 одержали гости. Счёт в серии — 1-0 в пользу минчан.

Второй матч серии между СКА и минским «Динамо» пройдёт в Санкт-Петербурге 3 марта и начнётся в 19:30 мск.

В прошлом сезоне СКА в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина также встречался с минским «Динамо», одержав победу в серии со счётом 4:0.