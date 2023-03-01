«Витязь» впервые одержал победу в плей-офф Кубка Гагарина

В Ярославле завершился первый матч серии плей-офф Кубка Гагарина, в котором «Локомотив» принимал на своём льду подмосковный «Витязь». Победу в дополнительное время со счётом 1:0 одержали гости. Счёт в серии — 1:0 в пользу подмосковной команды.

Как сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги для подмосковной команды эта победа стала первой в Кубке Гагарина. Это был 13-й матч клуба в плей-офф.

В регулярном сезоне-2022/2023 Фонбет Чемпионата КХЛ ярославский клуб одержал над «Витязем» три победы в четырёх матчах. Единственное поражение от подмосковного клуба железнодорожники потерпели 9 сентября (3:4 ОТ).

Следующая игра в серии плей-офф Кубка Гагарина «Локомотив» — «Витязь» состоится в Ярославле 3 марта в 19:30 мск.