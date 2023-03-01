«Витязь» впервые одержал победу в плей-офф Кубка Гагарина
Поделиться
В Ярославле завершился первый матч серии плей-офф Кубка Гагарина, в котором «Локомотив» принимал на своём льду подмосковный «Витязь». Победу в дополнительное время со счётом 1:0 одержали гости. Счёт в серии — 1:0 в пользу подмосковной команды.
Как сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги для подмосковной команды эта победа стала первой в Кубке Гагарина. Это был 13-й матч клуба в плей-офф.
В регулярном сезоне-2022/2023 Фонбет Чемпионата КХЛ ярославский клуб одержал над «Витязем» три победы в четырёх матчах. Единственное поражение от подмосковного клуба железнодорожники потерпели 9 сентября (3:4 ОТ).
Следующая игра в серии плей-офф Кубка Гагарина «Локомотив» — «Витязь» состоится в Ярославле 3 марта в 19:30 мск.
Комментарии
- 1 марта 2023
-
22:55
-
22:46
-
22:43
-
22:42
-
22:39
-
22:38
-
22:34
-
22:32
-
22:26
-
22:26
-
22:20
-
22:17
-
22:08
-
22:06
-
22:05
-
22:00
-
22:00
-
21:45
-
21:31
-
21:21
-
21:16
-
21:07
-
21:00
-
21:00
-
20:52
-
20:52
-
20:50
-
20:46
-
20:38
-
20:38
-
20:36
-
20:35
-
20:29
-
20:25
-
20:18
Партнерский контент