Главный тренер «Витязя» прокомментировал историческую победу подмосковной команды

Главный тренер «Витязя» Вячеслав Буцаев прокомментировал победу своих подопечных в матче с ярославским «Локомотивом» (1:0 ОТ). Эта победа стала для подмосковного клуба первой в истории в плей-офф Континентальной хоккейной лиги.

«В принципе, как и ожидали, что старт плей-офф для каждой команды – это некий вызов. Наверное, дополнительные эмоции, поэтому сегодня была очень эмоциональная игра. Было много борьбы желания, страсти, желания победить. Опять же игра терпения, три периода счёт 0:0, а в овертайме мы смогли добыть первую победу в этой серии.

Будем ли менять рисунок игры? Вы знаете, наверное, каждый исходит от того, как против него играет соперник, и кто нам противостоит. Конечно, мы учтём какие-то моменты, то, что мы можем улучшить и где можем исключить те ошибки, которые были сегодня. Это всё рутинная работа», — сказал Буцаев на пресс-конференции.