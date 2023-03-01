И. Никитин: надо быть честными – «Локомотив» играл очень плохо

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин прокомментировал поражение своих подопечных в первом матче серии плей-офф Кубка Гагарина с «Витязем» (0:1 ОТ).
«О, ну надо быть честными – сегодня играли очень плохо. Мы не играли в хоккей плей-офф, а продолжали регулярный чемпионат. Поэтому и проиграли. Готовимся к следующей игре.
В чём причина нуля голов в атаке? Да по большому счёту без разницы, чтобы выиграть, надо было забивать голы. Вот и всё. Сегодня мы проиграли не из-за того, что не забили, а потому, что не играли в нужный хоккей – не было страсти, не было запредельной самоотдачи. Это ключевые моменты, которые позволяют не только хорошо играть, но и забивать голы.
Начали матч хорошо, а потом куда-то всё делось? Может быть подумали, что так и будет всё продолжаться. Ещё раз, с чего я начал, это и будет ответ на все вопросы», — сказал Никитин на пресс-конференции.
- 1 марта 2023
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