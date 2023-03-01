И. Никитин: в овертайме ребята поиграли в лотерею и не угадали с ней

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин высказался о причинах неудачной игры своих подопечных в овертайме первого матча серии плей-офф Кубка Гагарина с «Витязем» (0:1 ОТ).
«Будут ли перестановки в составе на следующий матч? Думаю, что мы все здесь сегодня не сработали – и тренерский штаб, и ребята. Не хочу никого выделять. Перестановки, если и будут, то не из-за того, что кто-то плохо сыграл. Посмотрим, может быть, просто нужна будет другая энергетика в команде.
Что произошло в овертайме? В зоне атаки ребята поиграли в лотерею и не угадали с ней. В плей-офф нельзя играть в лотерею, в плей-офф нужно сражаться. В этом и была сегодня наша проблема, не только этого состава, но и всей команды, и меня в том числе. Можно много оправдываться, но всё по делу», — сказал Никитин на пресс-конференции.
- 1 марта 2023
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