Главный тренер минского «Динамо» прокомментировал сенсационную победу над СКА

Главный тренер «Динамо» Минск Крэйг Вудкрофт подвёл итог встречи со СКА (6:4).
«Очень захватывающий и зрелищный матч, для нас было сложное начало, за три минуты потеряли трёх игроков из-за разных игровых ситуаций, но команда показала настоящий характер. Мы справились с трудной ситуацией, верили в себя, смогли выбраться. СКА всегда создаёт много голевых моментов, мы всегда находили, что ответить, показывали характер и стойкость, сравнивали счёт в первом и втором периодах.
Играли по плану, показывая хорошее самообладание, смогли добыть путь к победе. Шостак сыграл блестяще, вся команда молодцы, ещё раз отмечу характер. Это очень хороший результат, но серия идёт до четырёх побед, впереди большой путь, нам надо оставаться собранными», — передаёт слова Вудкрофта корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.
- 1 марта 2023
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