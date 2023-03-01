Вудкрофт о третьей подряд серии со СКА в плей-офф: Бог Троицу любит

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт высказался о победе своих подопечных в первом матче плей-офф Кубка Гагарина (6:4) и прокомментировал тот факт, что минчане уже в третий раз подряд попадают в первом раунде плей-офф КХЛ на санкт-петербургский клуб.
«Как удалось удержать команду от паники в концовке? Такие ситуации по ходу матчей мы оговаривали ещё до старта серии, сегодня команда справилась с этим благодаря хладнокровию и самообладанию. Был момент, когда показалось, что всё происходит по-сумасшедему, но благодаря игрокам смогли собраться, играть по плану, выйти победителями.
Ключевые моменты в победе? Гол Горбунова, гол Алистрова, гол Пинчука.
Что с Лалондом? Травма нижней части тела, пока сложно сказать, что именно, ждем обследования.
Помог ли «Динамо» вратарь СКА? Нет.
Выводы после прошлых серий со СКА? Много деталей, много уроков вынесли, не буду о них говорить. Есть русская пословица «Бог Троицу любит» — если ты с чем-то в третий раз встречаешься, то это знак, что надо всё-таки добиться своего", — сказал Вудкрофт на пресс-конференции.
- 1 марта 2023
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