Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал поражение СКА в первом матче плей-офф КХЛ с минским «Динамо» (4:6).
«Серьёзно готовились к сопернику, понимали, что они сыграли десять игр на грани вылета, они были в игровом тонусе, у них, по сути, был уже плей-офф. Где-то мы выпали из игрового тонуса, не смогли порадовать наших болельщиков, первый блин комом, будем сильнее. У нас есть следующая игра, чтобы всё исправить, учтём этот матч. Будем работать над тем, чтобы в следующей игре порадовать наших болельщиков.
Не сказал бы, что мы играли лучшую нашу игру в этом сезоне, может, даже одна из худших игр. Так получилось, где-то давление, полные трибуны, это непросто для игроков, мы хорошо поговорили в раздевалке, разберём игру. Это плей-офф, здесь нет слабых соперников, ребята у соперника прошли многие игры от ножа, много канадцев, ребят, которые играют спокойно и уверенно, им нечего терять. Всё здесь зависит от нас, для нас эта игра — хороший урок, и это было даже важнее получить такой урок, чтобы такого не было в будущем", — сказал Ротенберг на пресс-конференции.
- 1 марта 2023
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