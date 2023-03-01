Ротенберг: Гусеву дали локтем в голову, но так происходит весь сезон, мы привыкли

Главный тренер СКА Роман Ротенберг высказался о поражении своих подопечных в первом матче серии плей-офф Кубка Гагарина с минским «Динамо» (4:6).
«Мы разочаровали весь город и болельщиков, но это одна игра, не надо драматизировать. Важно учитывать каждую игру, делать правильные выводы. Для нас это хороший урок. Мы должны быть намного сильнее в следующих играх, это плей-офф. В плей-офф выигрывает тот, кто крепче духом, где дружнее коллектив. Так было и так будет всегда. Нам нельзя рассчитывать на помощь со стороны. Есть спорные моменты, где-то Гусеву дали локтем в голову. Но весь сезон так происходит, мы к этому привыкли, рассчитываем только на самих себя. Будем играть так, как играли весь сезон — победы сразу придут», — сказал Ротенберг на пресс-конференции.
- 1 марта 2023
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