Билялетдинов – о поражении «Ак Барса»: безобразное начало, непонятно, почему так произошло

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал поражение своих подопечных в первом матче раунда плей-офф Кубка Гагарина с «Нефтехимиком» (2:3 ОТ).

«Безобразное начало, непонятно, почему всё так произошло. Мы предупреждали и знали, что Нижнекамск хорошо играет в первом периоде — агрессивно, активно. Видимо, что-то неправильно сделали. Третий период хороший, в овертайме были моменты, но не забили.

Самочувствие Никиты Евсеева? Он всё же вышел. Удар был в то место, где у него и была травма. На уколах сыграл. Семён Терехов — молодец. Мне понравилось, играл здорово, уверенно. Надо быть немножко посмелее в плане решений. Когда можно было атаковать — он искал передачи.

Не думаю, что мы уступали сопернику в вскорости. Было движение, много времени провели в зоне соперника. По Кириллу Петрову пока не знаю, сможет ли он выйти в следующем матче.

Войнов и Радулов — опытные хоккеисты, поэтому они больше играют. Они и будут играть больше, нам нужны их опыт и самоотдача. Не могу назвать этот матч худшим после своего возвращения в «Ак Барс», но он не такой, какой должен быть. Сейчас никто просто так не отдаст игру, нельзя выходить сразу под 0-2. Все будут биться и пытаться победить», — передаёт слова Билялетдинова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.