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Тарасенко и Панарин помогли Зибанеджаду забить гол в матче с «Филадельфией»

Тарасенко и Панарин помогли Зибанеджаду забить гол в матче с «Филадельфией»
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В эти минуты в Филадельфии на стадионе «Уэллс Фарго-центр» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» принимала «Нью-Йорк Рейнджерс».

На момент написания новости проходит первый период. Счёт в матче 1:1. В составе «Рейнджерс» отличился Мика Зибанеджад. Результативными передачами отличились российские нападающие Владимир Тарасенко и Артемий Панарин.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В нынешнем сезоне Панарин принял участие в 61 матче, в которых записал в свой актив 19 голов и сделал 49 результативных передач.

Тарасенко, в свою очередь, провёл 48 матчей в регулярном чемпионате, забив 12 голов и сделав 22 результативные передачи.

На данный момент «Филадельфия» занимает предпоследнее место в Восточной конференции, набрав 56 очков. «Рейнджерс», в свою очередь, находится на шестом месте, записав в свой актив 77 голов.

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