«Нэшвилл» обменял Микаэля Гранлунда в «Питтсбург»
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Клуб Национальной хоккейной лиги «Нэшвилл Предаторз» обменял финского форварда Микаэля Гранлунда в «Питтсбург Пингвинз», сообщает пресс-служба клуба из Пенсильвании.
Взамен «Нэшвилл» получил пик второго раунда драфта НХЛ 2023 года.
Микаэль Гранлунд в нынешнем сезоне регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги принял участие в 58 матчах, набрав 36 (9+27) очков при коэффициенте полезновсти "-16".
Гранлунд выступал за «Нэшвилл» с сезона-2018/2019, куда он перешёл из «Миннесоты Уайлд». Всего за карьеру в Национальной хоккейной лиге финский нападающий принял уасчтие в 729 матчах, набрав 479 (144+335) очков.
«Питтсбург» с 69 очками в активе после 60 матчей занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции.
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