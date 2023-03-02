Райан Ньюджент-Хопкинс подрался с Джастином Холлом. Видео

На стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Торонто Мэйпл Лифс». Победу в этой игре одержали хозяева со счётом 5:2.

В одном из эпизодов игры канадский нападающий хозяев Райан Ньюджент-Хопкинс заступился за партнёра и вызвал на бой американского защитника Джастина Холла из «Торонто».

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Канадский нападающий отметился передачей на первый из двух голов звёздного нападающего Коннора Макдэвида. Джастин Холл очками не отметился. За хозяев также забили Зак Хайман и Кайлер Ямамото. У гостей отличились Давид Кемпф и Митчелл Марнер.

Оформив очередной дубль, Коннор Макдэвид вышел на третье место по количеству матчей в списке рекордсменов по двум или более голам подряд.