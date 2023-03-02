Два очка Клима Костина помогли «Эдмонтону» одолеть «Торонто»
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В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» завершился очередной матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Торонто Мэйпл Лифс». Хозяева одержали победу в матче со счётом 5:2.
На четвёртой минуте матча канадский нападающий Коннор Макдэвид открыл счёт голам. На 13-й минуте Давид Кемпф сравнял счёт. На 14-й минуте Макдэвид оформил дубль после передачи российского нападающего Клима Костина. А на 19-й минуте Зак Хайман забил за хозяев с паса всё того же Макдэвида.
На 29-й минуте за хозяев забил Кайлер Ямамото, а на 38-й свою шайбу в ворота гостей отправил и Костин. На 42-й минуте Митчелл Марнер сократил отставание.
Российский голкипер гостей Илья Самсонов совершил 26 сейвов.
НХЛ - регулярный чемпионат
02 марта 2023, четверг. 04:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
5 : 2
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
1:0 Макдэвид (Драйзайтль, Ньюджент-Хопкинс) – 03:49 (5x4) 1:1 Кемпф (Марнер) – 12:15 (5x5) 2:1 Макдэвид (Костин, Хайман) – 13:53 (5x5) 3:1 Хайман (Экхольм, Макдэвид) – 18:05 (5x5) 4:1 Ямамото (Сеси, Нурс) – 28:46 (5x5) 5:1 Костин (Маклауд, Фёгеле) – 37:12 (5x5) 5:2 Марнер (Райлли, Мэттьюс) – 41:08 (5x4)
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