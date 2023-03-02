Два очка Клима Костина помогли «Эдмонтону» одолеть «Торонто»

В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» завершился очередной матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Торонто Мэйпл Лифс». Хозяева одержали победу в матче со счётом 5:2.

На четвёртой минуте матча канадский нападающий Коннор Макдэвид открыл счёт голам. На 13-й минуте Давид Кемпф сравнял счёт. На 14-й минуте Макдэвид оформил дубль после передачи российского нападающего Клима Костина. А на 19-й минуте Зак Хайман забил за хозяев с паса всё того же Макдэвида.

На 29-й минуте за хозяев забил Кайлер Ямамото, а на 38-й свою шайбу в ворота гостей отправил и Костин. На 42-й минуте Митчелл Марнер сократил отставание.

Российский голкипер гостей Илья Самсонов совершил 26 сейвов.