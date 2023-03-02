Видео победного гола Владимира Тарасенко в овертайме матча с «Филадельфией»
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В Филадельфии (США) на стадионе «Уэллс Фарго-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» принимала «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2 в овертайме.
Победный гол забил российский нападающий «Рейнджерс» Владимир Тарасенко. Россиянин получил шайбу в центральном круге, на скорости прошёл по центру зоны соперника и хлёстко бросил под блин вратарю «Филадельфии» Картеру Харту.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
За 10 матчей в составе «Рейнджерс» Тарасенко забросил три шайбы и отдал четыре результативные передачи.
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