«Авангард» — «Сибирь»: кто выйдет во второй раунд Кубка Гагарина?

Сегодня, 2 марта, пройдёт первый матч 1/4 финала Восточной конференции КХЛ между «Авангардом» и «Сибирью». Встреча пройдёт в Омске и начнётся в 17:00 мск.

«Чемпионат» предлагает угадать победителя серии и пройти опрос: «Авангард» — «Сибирь»: кто выйдет во второй раунд Кубка Гагарина?"

Команды уже встречались между собой в матчах плей-офф КХЛ. В сезоне-2012/2013 в упорном противостоянии четвертьфинала Восточной конференции в семи матчах победу праздновал «Авангард». В сезонной серии прошедшего регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ команды разделили победы поровну, дважды обыграв друг друга. Отметим, что «Сибирь» лишь в последнем матче регулярки, уступив «Автомобилисту» (0:2), упустила преимущество своей площадке в первом раунде плей-офф.