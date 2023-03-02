«Автомобилист» — «Металлург»: кто выйдет во второй раунд Кубка Гагарина?

Сегодня, 2 марта, пройдёт первый матч 1/4 Восточной конференции КХЛ между «Автомобилистом» и «Металлургом». Встреча пройдёт в Екатеринбурге и начнётся в 17:00 мск.

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Команды дважды встречались между собой в рамках матчей плей-офф КХЛ. Обе серии пришлись на четвертьфиналы Восточной конференции и закончились в шести матчах в пользу магнитогорского клуба. В сезонной серии завершившегося регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ три матча из четырёх выиграли хоккеисты «Автомобилиста». Отметим, что екатеринбургский клуб лишь благодаря победе в последнем матче регулярки с «Сибирью» (2:0) обеспечил себе преимущество домашней площадки в первом раунде плей-офф.