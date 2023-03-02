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Дубль Уилсона принёс победу «Вашингтону» в матче с «Анахаймом». Овечкин очков не набрал

Дубль Уилсона принёс победу «Вашингтону» в матче с «Анахаймом». Овечкин очков не набрал
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В Анахайме на стадионе «Хонда-центр» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Анахайм Дакс» и «Вашингтон Кэпиталз». Победу в матче в овертайме одержали «Кэпиталз» со счётом 3:2.

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин не смог отметиться результативными баллами, проведя на площадке больше 20 минут и трижды бросив по воротам. Капитан «Кэпиталз» заработал показатель полезности «+1». Главным героем матча стал силовой форвард «Вашингтона» Том Уилсон, который забил два гола, включая победный, и отметился яркой дракой в середине третьего периода с защитником «Анахайма» Натаном Больё. Российский защитник «Вашингтона» Александр Алексеев отметился результативной передачей.

НХЛ - регулярный чемпионат
02 марта 2023, четверг. 06:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
2 : 3
ОТ
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Фехервари (Бекстрём, Макилрат) – 08:58 (5x5)   1:1 Терри (Зеграс, Фаулер) – 13:01 (5x5)   1:2 Уилсон (ван Римсдайк) – 40:08 (5x5)   2:2 Зеграс (Мактавиш, Шаттенкирк) – 44:17 (5x5)   2:3 Уилсон (Оши, Алексеев) – 61:09 (3x3)

В следующем матче «Вашингтон» сыграет с «Сан-Хосе Шаркс» 5 марта в гостях.

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