Дубль Уилсона принёс победу «Вашингтону» в матче с «Анахаймом». Овечкин очков не набрал

В Анахайме на стадионе «Хонда-центр» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Анахайм Дакс» и «Вашингтон Кэпиталз». Победу в матче в овертайме одержали «Кэпиталз» со счётом 3:2.
Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин не смог отметиться результативными баллами, проведя на площадке больше 20 минут и трижды бросив по воротам. Капитан «Кэпиталз» заработал показатель полезности «+1». Главным героем матча стал силовой форвард «Вашингтона» Том Уилсон, который забил два гола, включая победный, и отметился яркой дракой в середине третьего периода с защитником «Анахайма» Натаном Больё. Российский защитник «Вашингтона» Александр Алексеев отметился результативной передачей.
В следующем матче «Вашингтон» сыграет с «Сан-Хосе Шаркс» 5 марта в гостях.
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