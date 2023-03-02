Результативная передача Барбашёва помогла «Вегасу» обыграть «Каролину» на своём льду
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В Парадайсе на стадионе «Ти-Мобайл Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Вегас Голден Найтс» и «Каролиной Харрикейнз». Победу в упорном матче одержали хозяева со счётом 3:2.
Результативной передачей отметился российский нападающий «Вегаса» Иван Барбашёв. Это первые очки россиянина за новый клуб после обмена из «Сент-Луиса». Дублем отметился звёздный нападающий «рыцарей» Джек Айкел. Победу хозяевам принёс точный бросок Райлли Смита за три с небольшим минуты до окончания третьего периода.
НХЛ - регулярный чемпионат
02 марта 2023, четверг. 06:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
3 : 2
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Айкел (Каррье, Теодор) – 25:11 (5x5) 1:1 Нечас (Терявяйнен) – 33:02 (5x5) 2:1 Айкел (Барбашёв, Кессел) – 38:51 (5x5) 2:2 Стаал (Бёрнс, Славин) – 52:44 (5x5) 3:2 Смит (Амадио, Карлссон) – 56:18 (5x5)
«Вегас» прервал двухматчевую серию поражений. «Каролина» уступила второй матч кряду после пятиматчевой победной серии. В следующем матче «ураганы» встретятся на выезде с «Аризоной Койотс».
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