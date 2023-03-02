Результативная передача Барбашёва помогла «Вегасу» обыграть «Каролину» на своём льду

В Парадайсе на стадионе «Ти-Мобайл Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Вегас Голден Найтс» и «Каролиной Харрикейнз». Победу в упорном матче одержали хозяева со счётом 3:2.

Результативной передачей отметился российский нападающий «Вегаса» Иван Барбашёв. Это первые очки россиянина за новый клуб после обмена из «Сент-Луиса». Дублем отметился звёздный нападающий «рыцарей» Джек Айкел. Победу хозяевам принёс точный бросок Райлли Смита за три с небольшим минуты до окончания третьего периода.

«Вегас» прервал двухматчевую серию поражений. «Каролина» уступила второй матч кряду после пятиматчевой победной серии. В следующем матче «ураганы» встретятся на выезде с «Аризоной Койотс».