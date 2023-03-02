Овечкин эффектно обыграл соперника и создал голевой момент у ворот «Анахайма»

В Анахайме на стадионе «Хонда-центр» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Анахам Дакс» и «Вашингтон Кэпиталз». Победу в матче в овертайме одержали «Кэпиталз» со счётом 3:2.

В середине третьего периода великолепную технику показал капитан «Вашингтона» Александр Овечкин. Россиянин одним движением прокинул себе шайбу из-за спины между ног и отдал передачу на партнёра по команде Крэйга Смита. Завершить комбинацию голом хоккеистам не удалось, однако момент получился очень ярким. Овечкин улыбаясь поехал на скамейку запасных.

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В прошедшем матче Овечкину не удалось набрать очков. Россиянин трижды бросил по воротам соперника и заработал показатель полезности «+1».