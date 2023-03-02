Панарин: Тарасенко переживал за свою игру, сегодня я за него счастлив
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Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин рассказал, что форвард «синерубашечников» Владимир Тарасенко переживал за свою не самую результативную игру в новом клубе. Тарасенко стал главным героем матча с «Филадельфией» (3:2 ОТ), забросив победную шайбу в овертайме и отдав две результативные передачи.
«Раньше он не чувствовал настоящей уверенности в себе, переживал за свою игру. Он хотел в каждом матче показывать свой максимум, и сегодня я за него счастлив. Он сильно нам помог», — цитирует Панарина Lohud.
За 10 матчей в составе «Рейнджерс» Тарасенко забросил три шайбы и отдал четыре результативные передачи. Напомним, форвард был обменян в феврале из «Сент-Луиса», где он выигрывал Кубок Стэнли.
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