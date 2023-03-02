Тарасенко — о победном голе в ворота «Филадельфии»: не люблю такие вопросы

Нападающий «Рейнджерс» Владимир Тарасенко прокомментировал свой победный гол в овертайме матча с «Филадельфией» (3:2 ОТ). «Синерубашечники» отыгрались в середине третьего периода, Тарасенко набрал три (1+2) очка.
«Очень важно понимать, как отыгрываться, особенно перед плей-офф. Но я думаю, что мы не должны так играть, мы можем играть лучше. Второй период мы провели не очень хорошо. Приятно совершить камбэк и победить, но мы должны играть лучше.
Мы один матч в четыре защитника играли, другой в пять. Стараемся помогать друг другу, чего сегодня не было во втором периоде. Неважно, сколько ребят играет, надо просто в каждом матче играть на победу, такой должен быть настрой.
Это мой лучший матч за «Рейнджерс»? Иногда шайба заходит в ворота, иногда нет. Иногда я бросаю, а ребята подправляют. Но чем больше я нахожусь в команде, чем больше общаюсь с ребятами, тем больше понимаю, что происходит на льду, как все играют, и чувствую себя всё комфортнее. Мой гол в овертайме? Я такие вопросы не люблю, просто выходишь и бросаешь. Мы выиграли, это самое важное», — цитирует Тарасенко пресс-служба «Рейнджерс».
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