Тарасенко прокомментировал появление Кейна в «Рейнджерс»

Нападающий «Рейнджерс» Владимир Тарасенко поделился эмоциями от обмена нападающего Патрика Кейна из «Чикаго». Россиянин стал главным героем матча с «Филадельфией» (3:2 ОТ), забросив победную шайбу и отдав две результативные передачи.

«О скором приезде Кейна во время матча не думал. Он великолепный игрок, я против него играл последние 11 лет. Иногда даже слишком часто. Хорошо, что он к нам пришёл, он сделает команду сильнее. Все думают об одной конечной цели, он поможет нам её достичь», — цитирует Тарасенко пресс-служба «Рейнджерс».

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Жерар Галлан подтвердил, что Кейн будет играть в связке с Артемием Панариным и Винсентом Трочеком. Ожидается, что Кейн дебютирует за клуб в домашнем матче с «Оттавой Сенаторз». Игра состоится в ночь на 3 марта в 3:00 мск.