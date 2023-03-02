Барбашёв — о пасе на гол Айкела: он перед игрой сказал, что забьёт в «домик». И забил

Российский нападающий «Вегас Голден Найтс» Иван Барбашёв прокомментировал свой первый результативный балл в составе новой команды. Россиянин отдал голевой пас Джеку Айкелу, который реализовал выход один на один с вратарём в матче с «Каролиной» (3:2).

«Немного тяжело привыкать к игре с новыми партнёрами, но Айкел и Маршессо мне помогают, облегчают адаптацию. Я просто стараюсь играть попроще.

Мой пас на Айкела? Просто прокинул ему шайбу на выход «один в ноль». Он до игры сказал, что забьёт в «домик». И сделал это.

Очень удивился, что тренер меня выпустил «5х6» в концовке, а не Джека за хет-триком. Приятно, что мне так доверяют», — цитирует Барбашёва пресс-служба «Вегаса».

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Барбашёв провёл за «Вегас» второй матч после обмена из «Сент-Луиса».