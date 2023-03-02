Экс-тренер СКА подробно разобрал сенсационное поражение команды в первом матче плей-офф

Экс-тренер СКА Сергей Черкас прокомментировал неожиданное поражение СКА в первом матче серии с минским «Динамо» (4:6).

«Я бы не стал драматизировать ситуацию. То, что вчера у СКА была не самая лучшая игра, это однозначно. Но, мне кажется, четвёртый курьёзный гол предопределил поражение, потому что до этого команда нагнетала, пыталась отыграться. Потом это было сделано, но уже слишком поздно. То количество голов, которое было пропущено, отыграть было уже невозможно.

Четвёртый гол, мне кажется, и психологически надавил на команду, и ввёл всех нас в растерянность, потому что гол, можно сказать, с неудобной руки, из ниоткуда. Николаев выручал во многих эпизодах, но в этой ситуации не выручил. Очень интересная серия. Она была предсказуема. Мы с вами разговаривали, что СКА будет нелегко.

Вообще в начале плей-офф много сюрпризов. Это говорит о том, что все команды настроены по-боевому. Я думаю, что завтрашняя игра в Санкт-Петербурге ответит на многие вопросы более чётко», — сказал Черкас в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Бульчуком.