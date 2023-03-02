Вице-президент КХЛ ждёт сюрпризов во втором игровом дне Кубка Гагарина

Олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли, вице-президент КХЛ по развитию Валерий Каменский остался доволен первым игровым днём плей-офф КХЛ и ждёт продолжения сюрпризов.
«Мы ждали такого яркого начала плей-офф. Любая команда сейчас может выиграть у любой. Регулярный чемпионат прошёл в напряжённой борьбе, теперь интрига перенеслась на Кубок Гагарина. Для зрителей это здорово. КХЛ движется в правильном направлении, у нас увеличилось количество матчей, календарь был соответствующий. В игре проявляется талант спортсменов. Чем больше матчей, тем больше той же молодёжи стало себя проявлять, у нас многих талантливых ребят подключают к первым командам.
Думаю, в сегодняшнем игровом дне тоже будут сюрпризы. Когда серии заканчиваются 4-0 – это неинтересно, что это такое? А сейчас «низовые» команды почувствуют вкус победы, а фавориты должны будут переломить неудачно складывающиеся для них серии», — сказал Каменский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
Напомним, впервые в истории КХЛ все четыре команды с более низким посевом одержали победы в стартовых матчах.
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